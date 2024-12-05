За время осенней акции «Неделя без турникетов» производственную площадку посетили более 160 человек, с начала 2024 года число экскурсантов перешагнуло за 600.

Омская площадка шинного холдинга «Кордиант» подвела итоги участия во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Она проводится с 2015 года по инициативе «Союза машиностроителей России» и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Цель акции – знакомство старшеклассников и студентов профессиональных учебных заведений с расположенными в их регионах производствами и демонстрация возможностей профессионального развития. Омские шинники присоединились к «Неделе без турникетов» в 2022 году, число желающих увидеть процесс производства шин неуклонно растет.

– В октябре 2024 года в рамках акции омскую площадку холдинга «Кордиант» посетили более 150 студентов профильных учебных заведений и 14 учащихся гимназии № 118. Им продемонстрировали процесс производства шин и их ошиповки, а также рассказали о тонкостях контроля качества готовых изделий, – сообщили в пресс-службе холдинга.

Гимназисты пришли не просто познакомиться с одним из ведущих производств на территории Омской области, но провести на его базе научную работу. На протяжении двух лет школьники изучали и оценивали углеродный след, который оставляют в природе использованные шины. Ребята брали пробы земли и воздуха в местах хранения отработанных шин и получили подтверждения своих гипотез в независимых лабораториях. Восполнить пробелы в их научной работе и определить вектор дальнейшего движения помогли специалисты НТЦ «Интайр» и филиала АО «Кордиант» в Омске (КВ).

– Для старшеклассников и студентов профильных вузов такие акции – реальная возможность присмотреться к потенциальному месту работы или производственной практики, – говорит директор по персоналу омской производственной площадки АО «Кордиант» Ирина Аникеева. – Очень может быть, что именно «Неделя без турникетов» поможет им сделать первые шаги в профессиональной жизни, а нам – принять в свой коллектив молодых, заинтересованных специалистов.

Стоит отметить, что экскурсии для студентов профильных направлений на омской производственной площадке холдинга «Кордиант» проходят регулярно: с начала 2024 года шинное производство посетили более 600 учащихся высших и средних учебных заведений региона, почти 90 старшекурсников прошли производственную практику на АО «Омскшина» и в филиале АО «Кордиант» в Омске (КВ).