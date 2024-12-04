Средний размер чаевых в Сибири превышает общероссийские показатели и составляет 432 рубля.

В сибирском сегменте HoReCa получает все большую популярность сервис СберЧаевые. За последние четыре месяца клиенты заведений общественного питания оставили чаевых на сумму более 100 млн рублей. Больше всего «на чай» оставили жители Красноярского края и Новосибирской области – более 30 и 27 млн рублей соответственно.

Как отметили в Сбере, средний размер чаевых в Сибири превышает общероссийские показатели и составляет 432 рубля. Рекорд – 25 тыс. рублей, оставленных «на чай» за один раз. Одна из сибирских гастрономических команд смогла за месяц накопить более 850 тыс. рублей благодарностей от клиентов.

– Сегодня Сбер продолжает активно развивать технологии бесконтактной оплаты, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Для нас важно делать клиентский путь максимально комфортным и простым в использовании. Человеку достаточно отсканировать QR-код и выбрать перевод со SberPay или СБП без данных карты, и деньги мгновенно придут на счет.

По данным аналитиков, сервисом СберЧаевые успешно пользуются уже более 2500 партнеров в Сибири. Помимо кафе и ресторанов, его подключают в салонах красоты, службах доставки и отелях, а также в такси, автосервисах, цветочных магазинах и спортивных клубах.

ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, Реклама