Большинство покупок в интернет-магазине МегаФона омские пользователи совершили именно в этот день недели.

Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» обнародовала итоги «Черной пятницы» – традиционного периода распродаж, прошедшего в ноябре. Впрочем, в Омской области ее впору переименовать в «Черную субботу», так как большинство покупок в интернет-магазине МегаФона пришлось именно на этот день недели.

– «Черная пятница» – отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей, – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

В дни проведения распродажи (обычно длится около двух недель) россияне уделяют шопингу существенно больше времени, чем обычно. Несмотря на то что распродажа проводилась в интернет-магазине МегаФона, большинство покупателей предпочитали приходить за товаром самостоятельно: только 20 % выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Остальные 80 % забирали товар в салоне.

Еще один красноречивый факт. Большинство заказов россияне совершали в рабочее время. Оно кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришелся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

В Омской области, кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами, в частности стекла и пленки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, которые выбирали жители региона в дни «Черной пятницы» стали Samsung и Realme. Среди наушников лидировала продукция собственной торговой марки МегаФона – Stellarway.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (ее еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Черной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17 %, умных часов – в 6 раз, а наушников – в 5 раз.

Распродажа проходила в интернет-магазине МегаФона с 15 по 30 ноября. Со скидкой можно было приобрести не только гаджеты и аксессуары, но и различные подписки, страховки и антивирусы. Покупатели сэкономили на приобретенных товарах от 3 до 50 % от обычной цены.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама