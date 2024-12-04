Их поймали спустя два года незаконной деятельности.

На троих жителей Омска и Омской области завели уголовное дело о незаконном обороте оружия. Вычислили преступную группу сотрудники ФСБ и полиции, а задержали бойцы СОБР Управления Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, с 2022 года мужчины скупали пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, приводили его в боевое состояние и продавали. Все манипуляции проводили в подвалах или хозяйственных помещениях своих домов. Там же оружие испытывали.

Во время задержания у мужчин изъяли гладкоствольные ружья, винтовки, короткоствольное и холодное оружие, изготовленные кустарным способом, а также патроны и взрывчатые вещества.