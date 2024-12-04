Омск-Информ
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·Общество

Это третья подобная компания предпринимателя.
В понедельник, 2 декабря, депутат Омского городского совета Иван Котенко зарегистрировал ООО ЧОП «Орешник». По данным Rusprofile, сам Котенко является единственным владельцем и руководителем частного охранного предприятия.
«Орешник» – название отечественного ракетного комплекса. «Подвижный грунтовой ракетный комплекс», способный поражать цели ракетами средней дальности, и классифицируют как высокоточное оружие. Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешных испытаниях «Орешника» – удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу Украины.
Отметим, что Котенко владеет также частной охранной организацией (ЧОО) «Центр охраны», ЧОО «Центр Охраны-СПБ» и ЧОП «Артель».
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·Общество

Это третья подобная компания предпринимателя.
В понедельник, 2 декабря, депутат Омского городского совета Иван Котенко зарегистрировал ООО ЧОП «Орешник». По данным Rusprofile, сам Котенко является единственным владельцем и руководителем частного охранного предприятия.
«Орешник» – название отечественного ракетного комплекса. «Подвижный грунтовой ракетный комплекс», способный поражать цели ракетами средней дальности, и классифицируют как высокоточное оружие. Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешных испытаниях «Орешника» – удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу Украины.
Отметим, что Котенко владеет также частной охранной организацией (ЧОО) «Центр охраны», ЧОО «Центр Охраны-СПБ» и ЧОП «Артель».
1070