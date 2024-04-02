Передача транспорта прошла в Омском гуманитарном центре.
Омские частные охранные предприятия «Арвад» и «Викинг» передали на СВО «Ниву». Передача транспорта прошла в Омском гуманитарном центре.
- Все жители Омской области заняты сегодня важным делом, оказывают гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой. Эту машину мы подготовили для семьсот тридцать седьмого противотанкового дивизиона, в составе которого служат омичи. Прошлым летом я дважды побывал у них на позиции и говорю уверенно – они герои. Большое им спасибо, как и всем неравнодушным омичам. Всем миром мы выполняем важнейшую государственную задачу, - заявил заместитель Председателя правительства Омской области Алексей Ромахин.
Военнослужащий Евгений Речинский отметил, что такой автомобиль нужен не только для выполнения бытовых задач. По словам бойца, «Нива» отлично подойдет для изучения и поиска маршрутов отхода.