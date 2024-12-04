В один вечер на арене собрались звезды отечественного и мирового хоккея: участники Суперсерии, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира.

Накануне в столичном Центре фигурного катания Этери Тутберидзе прошел уникальный товарищеский хоккейный матч «Герои спорта», посвященный 70-летию со дня первого чемпионата мира по хоккею. Турнир сенсационно выиграла сборная СССР, положив начало успехам легендарной «Красной машины».

В честь этого события на льду сошлись команда «Российской прессы» и сборная Ассоциации любительского хоккея. АХЛ выступила организатором ретроматча, а титульным партнером и генеральным спонсором мероприятия стала группа компаний «Трамплин», основанная омским предпринимателем и меценатом Святославом Капустиным.

Главной целью организаторов было познакомить сегодняшнюю молодежь с уникальными людьми, ковавшими славу отечественного хоккея. На арену Этери Тутберидзе высадился легендарный десант. Были не только представители всех столичных клубов («Динамо», «ЦСКА», «Крылья Советов», «Спартак», «Химик»), но и многие звезды отечественного и мирового хоккея. Среди них участники Суперсерий 1972 и 1974 годов, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира: Александр Якушев, Юрий Ляпкин, Игорь Тузик, Александр Кожевников, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Александр Гуськов, Вячеслав Анисин и многие другие. На празднике каждый мог пообщаться с легендарными хоккеистами, сфотографироваться с ними и взять автограф, сообщает медиа «Трамплин».

– Приятно было видеть на матче большое количество молодежи. Думаю, многие ребята даже не знали, кто такие Якушев или Шалимов, – говорит спортивный журналист, комментатор, хоккейный эксперт телеканалов «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Артем Божко. – Но у них была возможность пообщаться с ними, узнать подробности о чемпионате мира, о том, как он проходил. Ветераны все это молодежи и рассказывали. Получилась такая связь поколений.

Чтобы передать дух советского хоккея, организаторы подготовили несколько тематических локаций и даже составили специальный плейлист с любимыми песнями ветеранов хоккея, которые исполняла певица, обладатель премии президента РФ «За вклад в развитие народного творчества» Ольга Бурлуцкая.

Также зрители могли посетить выставку «Красная машина», на которой были представлены кубки и медали сборной СССР 1954 года, девять олимпийских свитеров, коньки, перчатки, щитки, маска вратаря и многое другое. Здесь же был Кубок чемпионов мира, завоеванный сборной России в 2014 году. Наши хоккеисты и сегодня одни из лучших в мире.

Матч «Герои спорта» ожидаемо собрал полные трибуны, и это неудивительно, ведь в составе команд на лед вышли не только любители – звезды кино и эстрады, депутаты Госдумы, высшее руководство силовых структур, губернаторы и известные спортивные журналисты каналов КХЛ ТВ и «Матч ТВ», но и именитые спортсмены. В их числе олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов, чемпион мира, призер Олимпийских игр Андрей Николишин, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, советский и российский футболист Александр Мостовой, советский и российский хоккеист и тренер Вячеслав Буцаев, российский хоккеист Роман Ильин, советский хоккеист, член клуба «Легенды хоккея» Игорь Мишуков, российский хоккеист, мастер спорта России международного класса Ильдар Мухаметов и другие.

Капитанами команд стали российский ученый и сотрудник спецслужб, начальник Академии ФСБ, генерал-полковник Николай Плотников и известный спортивный телекомментатор Денис Казанский. Символическим вбрасыванием матч открыли Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы, член Зала хоккейной славы, и Алина Бородаева – первая и единственная в мире женщина-президент мужского хоккейного клуба и Ассоциации любительского хоккея.

На матче также присутствовали генерал-майор СВР Андрей Жибуртович, сын первого чемпиона мира по хоккею Павла Жибуртовича, и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Козлов.

Сама игра выдалась напряженной. Уже к пятой минуте матча «Роспресса» вела в две шайбы, однако затем ход сделала команда «АЛХ» – четыре шайбы подряд. Во втором периоде «Роспресса» восстановила статус-кво, забросив свои четыре шайбы. Счет стал 6:4. В середине матча произошла замена вратарей, голов стало чуть меньше, но напряжение не отпускало. Основное время команды закончили со счетом 8:8. В итоге все решилось в серии послематчевых буллитов. Ее героем стал игрок «Роспрессы» Алексей Копейкин, реализовавший сразу две попытки.

Главное в таких ретроматчах, конечно же, не счет на табло, а атмосфера, общение и настроение. Легенды отечественного хоккея смогли еще раз собраться на арене, увидеть друг друга, напитаться энергией хоккея, арены, где куют новых чемпионов. А молодежь лично познакомилась со спортсменами, которых раньше видела только на кадрах хроники. Это настоящая связь поколений, которая дорогого стоит.