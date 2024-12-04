Омск-Информ
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·Общество

В соцсетях появились видео этого космического явления.
Вчера вечером жители Якутии наблюдали падение астероида. Он вошел в атмосферу над городом Ленском в 19:14 мск и сгорел в атмосфере, не долетев до земли. Местные жители запечатлели явление на видео.
Размер небесного тела оценили в 0,5–2 м в диаметре. Сотрудников МЧС привели в готовность, но астероид не причинил никакого вреда.
·Общество

В соцсетях появились видео этого космического явления.
Вчера вечером жители Якутии наблюдали падение астероида. Он вошел в атмосферу над городом Ленском в 19:14 мск и сгорел в атмосфере, не долетев до земли. Местные жители запечатлели явление на видео.
Размер небесного тела оценили в 0,5–2 м в диаметре. Сотрудников МЧС привели в готовность, но астероид не причинил никакого вреда.