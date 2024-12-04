К ним относятся слива «Королевский гранат», черный перец, гвоздика, бузина, шалфей и мелисса.
Ученые из Университета Вуллонгонга исследовали антиоксидантные и нейропротекторные свойства растительных соединений, таких как фенолы и терпены, чтобы выяснить, какие из них обладают полезными свойствами для здоровья мозга. Как сообщает «Газета.ру», результаты опубликовал журнале Food & Function.
Оказалось, что в добавках с астрагалом, в сливе «Королевский гранат», бузине и гвоздике нашли большое количество кверцетина – вещества, способного предотвращать гибель клеток и связывать ионы меди. Последние необходимы для правильного развития и функционирования центральной нервной системы.
Черный перец оказался лидером по содержанию терпенов. За ним следуют гвоздика и шалфей. Терпены снижают уровень активных форм кислорода, вызывающих окислительный стресс и повреждения нейронов, способствуя прогрессированию заболеваний мозга.