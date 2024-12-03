Лауреаты получили дипломы и денежные премии.

Сегодня в Концертном зале Омской филармонии губернатор Виталий Хоценко наградил лауреатов премии «Мир открытых возможностей». Одаренным детям-инвалидам вручили дипломы и денежные призы в 6 номинациях.

В номинации «Образование и наука» лауреатом стала Мария Гришечкина из Нижнеомского района – неоднократный призер и победитель олимпиад, конкурсов и марафонов, первокурсница ОмГУ.

из Нижнеомского района – неоднократный призер и победитель олимпиад, конкурсов и марафонов, первокурсница ОмГУ. В номинации «Инструментальное мастерство и вокал» победил ученик адаптивной школы-интерната, аккордеонист Владислав Темерев – ежегодный победитель областного фестиваля творчества «Искорки надежды».

– ежегодный победитель областного фестиваля творчества «Искорки надежды». Лауреатом премии губернатора в номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» стал студент Тарского индустриально-педагогического колледжа Ярослав Шиллер .

. В номинации «Спортивные достижения» премию получил воспитанник областного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки пловец Артем Забенков .

. В номинации «Изобразительное искусство» наградили Марину Донцову , художницу, которая совмещает изобразительное искусство с бисероплетением и алмазной вышивкой.

, художницу, которая совмещает изобразительное искусство с бисероплетением и алмазной вышивкой. Лауреатом в номинации «Литературное искусство» стал ученик Тарской средней школы Никита Потемкин – победитель конкурсов выразительного чтения.

Губернатор выразил восхищение мужеством и стойкостью этих людей и отметил, что среди них немало тех, кто своим примером показывает, как можно изменить жизнь и добиться многого, если не отчаиваться, верить в себя, поддержку окружающих.

Отметим, что Омская область – один из немногих регионов, где бюджет финансирует обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

– Со следующего года мы начинаем работу по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Наш президент Владимир Путин поставил задачу сформировать ее к 2030 году. В новом году мы уже получаем первую федеральную субсидию на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров социального обслуживания в Омске и ряда других учреждений, – отметил Хоценко.

Вместе с органами власти помощь людям с инвалидностью в Омской области оказывают более 100 общественных организаций.