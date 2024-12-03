Плата не будет меняться, если не переходить на другой тариф.

Российский оператор мобильной связи Т2 решил зафиксировать стоимость тарифов своей открытой линейки навсегда. Воспользоваться заморозкой могут клиенты оператора, перешедшие на один из актуальных тарифов до 21 января 2025 года.

Заморозка будет действовать вне зависимости от изменений на рынке. Подробности – на Т2

Ранее компания предоставила возможность зафиксировать сумму абонентского платежа на 1-2 года. Это предложение получило положительный отклик у клиентов, поэтому оператор решил расширить его.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама