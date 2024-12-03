Сначала его отправят в тюрьму, а потом в колонию особого режима.

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор омскому залюченному, который взял в заложницы медсестру и изнасиловал ее. В наказание суд назначил мужчине наказание в виде 18,5 лет лишения свободы, из которых 4 года ему придется провести в тюрьме, а оставшиеся 14,5 лет – в колонии особого режима. После этого еще 1,5 года его свобода будет ограничена.

Напомним, днем 3 августа 2023 года в филиале медчасти № 10 МСЧ-55, которая принадлежит УФСИН, один из заключенных напал на медсестру. Угрожая женщине лезвием канцелярского ножа, мужчина изнасиловал ее и удерживал в течение 3 часов, требуя при этом пересмотреть вопрос о замене неотбытой им части наказания более мягким.