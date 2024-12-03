Оператор провел модернизацию не только в районном поселке Муромцево, но и в небольшом селе Лагушино.

МегаФон модернизировал сеть в поселке Муромцево и селе Лагушино в Омской области, увеличив среднюю скорость передачи данных в смартфонах абонентов до 50 Мбит/с. В результате жители этих населенных пунктов получили стабильную связь и быстрый мобильный интернет.

– МегаФон улучшил качество услуг связи в населенных пунктах за счет модернизации существующих базовых станций. Средняя скорость мобильного интернета в Муромцево составляет 40 Мбит/с. В Лагушино – 50 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы жители с большей легкостью решали ежедневные бытовые и рабочие задачи, пользовались цифровыми мультимедийными сервисами, даже в часы пиковой нагрузки на сеть, – отметил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

Поселок Муромцево основан в самом начале XVIII века. Здесь проживает более 9 тыс. человек. Однако пользуются интернетом не только местные жители, но и туристы, привлеченные в Муромцево, например, легендой о пяти озерах, искупавшись в которых можно обрести молодость. По разным оценкам, район посещают ежегодно до 7,5 тыс. путешественников. После модернизации сети МегаФона, объем трафика в рабочем поселке вырос на 17 %.

В селе Лагушино Калачинского района, основанном в середине XIX века, проживает всего чуть более 500 человек. Здесь есть школа, дом культуры, торговый центр. В нем объем трафика после модернизации вырос на 39 %.

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