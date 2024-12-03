Новая функция позволит абонентам узнать потенциальную цель любого вызова с незнакомого номера.

Оператор мобильной связи T2 запустил определитель номера для входящих вызовов в Telegram и WhatsApp. Функция позволяет узнать вероятную цель звонка от незнакомого контакта и маркирует потенциально мошеннические вызовы.

Определитель номера доступен владельцам смартфонов на ОС iOS и Android, загрузившим приложение T2, которым ежемесячно пользуются уже более 20 млн клиентов. Активировать функцию можно в разделе «Голосовой ассистент и антиспам». Клиентам с устройствами на операционной системе Android потребуется дать приложению дополнительные разрешения для работы определителя в мессенджерах.

Отметим, что по данным big data T2, 49 % пользователей WhatsApp совершают голосовые вызовы в мессенджере. В Telegram доля таких клиентов составляет 27 %.

Комплекс мер защиты клиентов от мошенников Т2 направлен не только на предупреждение клиентов, но и на блокировку звонков и SMS с подменой номера. Антифрод-платформа Т2 блокирует более 9 млн мошеннических звонков в месяц. В результате этих мер число звонков с подменой номера сократилось с января на 70 %.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама