Каждую неделю сеть АЗС «Топлайн» и «МЕГА» будут разыгрывать среди своих клиентов топливные карты и другие ценные призы.

О проведении совместной новогодней акции объявили сеть АЗС «Топлайн» и «МЕГА». В период с 1 декабря по 12 января они еженедельно будут проводить среди своих клиентов розыгрыш более 100 ценных призов: бытовой техники, электроники, подарочных сертификатов в магазины ТЦ «МЕГА» и топливных карт номиналом 2025 литров топлива.

Для участия в акции автомобилистам достаточно заправить от 30 литров топлива с использованием мобильного приложения «АЗС Топлайн» и получить в приложении купон на розыгрыш. Второй путь – совершить покупку от 4 тыс рублей в торговом центре «МЕГА». В день покупки необходимо зарегистрировать чеки на промостойке (находится у супермаркета «Ашан») и получить купон на розыгрыш в приложении MEGA Friends.

Итоги розыгрыша каждое воскресенье в 15:00 будут публиковаться в социальных сетях организаторов акции. Первый розыгрыш состоится уже 8 декабря. Успевайте участвовать!

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама.