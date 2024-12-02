Мужчине грозит до 4 лет колонии.

Полицейские Омской области завершили расследование уголовного дела о незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия. В преступлении обвиняют 43-летнего жителя Одесского района.

Как сообщили в полиции, летом 2021 года мужчина нашел на чердаке дома незарегистрированное ружье своего умершего деда. О своей находке полицейским он не сообщил, а в апреле 2024 года продал ружье знакомому из деревни Генераловки за 4 тыс. рублей.

Ружье полицейские нашли во время обыска у покупателя. Оружие «ИЖ-18-ЕМ-М» 12-го калибра изъяли.

Продавцу ружья грозит до 4 лет колонии. Отметим, что ранее мужчину судили за противоправные деяния в сфере экологии.