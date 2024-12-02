Омск-Информ
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·Общество

Дефицит сильнее в городе, чем в районах.
По данным министерства здравоохранения Омской области на ноябрь, в регионе не хватает 739 врачей. В городе не хватает 546 специалистов, а в районах – 193. Больше всего в регионе не хватает медиков по направлениям: лечебное дело, клиническая лабораторная диагностика, психиатрия, кардиология, неврология, терапия, офтальмология, травматология и ортопедия и хирургия.
В ведомстве отметили, что эти цифры динамично изменяются в течение года. Иногда дефицит бывает меньше.
Отметим, что такой же дефицит врачей был в Омской области весной.
·Общество

Дефицит сильнее в городе, чем в районах.
По данным министерства здравоохранения Омской области на ноябрь, в регионе не хватает 739 врачей. В городе не хватает 546 специалистов, а в районах – 193. Больше всего в регионе не хватает медиков по направлениям: лечебное дело, клиническая лабораторная диагностика, психиатрия, кардиология, неврология, терапия, офтальмология, травматология и ортопедия и хирургия.
В ведомстве отметили, что эти цифры динамично изменяются в течение года. Иногда дефицит бывает меньше.
Отметим, что такой же дефицит врачей был в Омской области весной.