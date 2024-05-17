Омск-Информ
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·Общество

Самыми дефицитными профессиями являются кардиологи, неврологи, хирурги и др.
В больницах Омской области остаются вакантными 1513 рабочих мест. Как рассказали в областном Минздраве «Городу55», только в городских учреждениях не хватает 546 врачей и 559 специалистов со средним образованием (медсестры, акушеры, фармацевты и т. д.). В районах требуется 193 врача и 215 медработников среднего звена.
В список самых дефицитных профессий входят анестезиологи-реаниматологи, психиатры, кардиологи, неврологи, терапевты, офтальмологи, травматологи и хирурги. Кроме того, в детский санаторий № 1 в Ленинском округе требуется главврач. Заместители главврачей требуются в Тевризскую, Нижнеомскую, Колосовскую и Кормиловскую ЦРБ.
·Общество

Самыми дефицитными профессиями являются кардиологи, неврологи, хирурги и др.
В больницах Омской области остаются вакантными 1513 рабочих мест. Как рассказали в областном Минздраве «Городу55», только в городских учреждениях не хватает 546 врачей и 559 специалистов со средним образованием (медсестры, акушеры, фармацевты и т. д.). В районах требуется 193 врача и 215 медработников среднего звена.
В список самых дефицитных профессий входят анестезиологи-реаниматологи, психиатры, кардиологи, неврологи, терапевты, офтальмологи, травматологи и хирурги. Кроме того, в детский санаторий № 1 в Ленинском округе требуется главврач. Заместители главврачей требуются в Тевризскую, Нижнеомскую, Колосовскую и Кормиловскую ЦРБ.