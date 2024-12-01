Самым невыгодным месяцем для отдыха все еще остается январь.

Наиболее выгодными месяцами для того, чтобы отправиться в отпуск в 2025 году, будут июль и октябрь, сообщил ТАСС директор департамента трудового права портала SuperJob Александр Южалин. Январь, в свою очередь, традиционно остается самым невыгодным.

– Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель, – отметил Южалин.

Помимо января, по словам представителя SuperJob, невыгодными месяцами для планирования отдыха также будут май, июнь и ноябрь. Южалин пояснил, что в эти месяцы выгоднее работать и получить зарплату за отработанное время. Если же поехать в отпуск, то выплата отпускных может оказаться в разы меньше заработной платы.

Он также напомнил, что традиционным временем для планирования отпуска на следующий год является конец года. Работодатели должны разработать и утвердить график отпусков на 2025 год не позднее чем за две недели до Нового года, а также определить, когда их сотрудники будут использовать отпуска в грядущем году.

Южалин отметил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск работникам, которые получают оклад, так как дополнительные выходные и рабочие праздничные дни в месяце не влияют на размер оклада.