Ребенок ушел из дома 30 ноября и до сих пор не вернулся.

В Омске пропал 10-летний мальчик. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» вчера, 30 ноября, Никита Шишкин вышел из дома по адресу: 2-я Поселковая, дом 51, и не вернулся обратно.

Приметы ребенка: рост 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Одет он был в серую куртку, черные спортивные брюки, темно-синюю шапку.

Тех, кто видел подростка, просят сообщить информацию по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Обновление от 10.02

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что ребенок найден живым. Поиски завершены.