Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места трагедии.

Сегодня неподалеку от деревни Покрово-Иртышское в Омском районе в Иртыше утонул мужчина. Как сообщили в МЧС, его тело достали из воды около 14:50.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, он утонул при ловле рыбы.

В МЧС просят омичей не выходить на лед, он еще слишком тонкий, и можно провалиться.