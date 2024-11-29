Исторический объект хотят максимально сохранить, придав ему статусности. В башне над зданием откроют экспозицию.

Областной музей изобразительных искусств имени Врубеля представил проект реконструкции Генерал-губернаторского дворца на улице Ленина, 23. Исторический объект является одним из корпусов музея и нуждается в серьезном обновлении. Проект реконструкции здания выполнила самарская компания ООО «Самторес», в прошлом году было получено заключение экспертизы. На выполнение работ необходимо около 400 млн рублей.

Как сообщила директор музея имени Врубеля Фарида Буреева, при проведении реконструкции дворец будет максимально сохранен.

– Мы понимаем значение этого комплекса. Мы знаем, что это было самое главное административное здание Западной Сибири, откуда шло управление огромными территориями и присоединение азиатских территорий Центральной Азии к Российской империи. То есть эту функцию, это историческое значение Генерал-губернаторского дворца в данном проекте мы всячески подчеркиваем, сохраняем и демонстрируем, – цитирует Бурееву медиа «Трамплин».

Над крышей дворца располагается двухъярусная башня-бельведер, ранее служившая смотровой площадкой. Ее хотят открыть для посетителей, устроив виртуальную экспозицию о старом Омске. Выставка может начать работу в 2025 году.

В случае выделения средств из бюджета генерал-губернаторский дворец закроется на капитальную реконструкцию.