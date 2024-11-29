Наталья Иванова назначена первым заместителем министра спорта Омской области.

В областных министерствах продолжаются кадровые пертурбации. На прошлой неделе сообщалось о непродлении контрактов сразу с 4 заместителями министра здравоохранения региона. Одной из чиновниц оказалась Наталья Иванова, которая накануне получила новое место работы. С 28 ноября она назначена первым заместителем министра спорта Омской области.

До вчерашнего дня этот пост занимала Ольга Степанова, полномочия которой продлили на прошлой неделе. Во время бюджетного послания губернатор Виталий Хоценко объявил о назначении Степановой новым министром образования региона. Чиновница работала в Минспорта более 10 лет, по образованию она юрист.

О трудоустройстве еще трех бывших заместителей министра здравоохранения Елены Шипиловой, Элеоноры Кролевец и Ольги Скрипкиной пока не сообщалось.