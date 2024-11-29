Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Уровень реки поднимается на 73 см в сутки.
МЧС предупредило жителей поселка Затон Омской области о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. По данным на 29 ноября, в районе поселка Черлак на Иртыше наблюдается густой ледоход с ростом уровня на 73 см за сутки. Уровень реки уже составляет 501 см.
– В данных условиях возможно образование зажора льда с подтоплением территории поселка Затон Черлакского района, расположенного в пойме реки Иртыш (отметка неблагоприятных гидрометеорологических явлений, при которой начинается подтопление поселка Затон = 598 см), – сообщили в МЧС.
Жителям посоветовали выполнять рекомендации местных властей и специалистов.
·Общество

Уровень реки поднимается на 73 см в сутки.
МЧС предупредило жителей поселка Затон Омской области о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. По данным на 29 ноября, в районе поселка Черлак на Иртыше наблюдается густой ледоход с ростом уровня на 73 см за сутки. Уровень реки уже составляет 501 см.
– В данных условиях возможно образование зажора льда с подтоплением территории поселка Затон Черлакского района, расположенного в пойме реки Иртыш (отметка неблагоприятных гидрометеорологических явлений, при которой начинается подтопление поселка Затон = 598 см), – сообщили в МЧС.
Жителям посоветовали выполнять рекомендации местных властей и специалистов.