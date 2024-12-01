Главным символом борьбы с ВИЧ продолжает оставаться красная лента.

Каждый год 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Основная цель – это привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, а также распространять информацию о профилактике заболевания, поддерживать людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией.

В Омской области уже более 30 лет диагностикой, лечением и профилактикой ВИЧ-инфекции занимается бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». В центре работают высококвалифицированные специалисты: врачи-инфекционисты, эпидемиологи, врачи узких специальностей, врачи клинической лабораторной диагностики, клинические психологи.

Следует помнить, что единственный способ определить заражение ВИЧ-инфекцией – сдать анализ крови. Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и, при желании, анонимно в любом медицинском учреждении нашего города, в том числе в Центре-СПИД. К сожалению, одна из особенностей заболевания – так называемый период окна. Это отрезок времени, когда определить, инфицирован человек или нет, нельзя. Он длится в среднем от 3 до 6 месяцев от момента заражения. В «период окна» человек, живущий с ВИЧ, может передавать вирус другим людям. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет важное значение. Постановка на диспансерное наблюдение, назначение врачом-инфекционистом современных антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции позволяют предотвратить быстрое развитие заболевания. Для предотвращения новых случаев заболевания специалисты Центра-СПИД проводят большую профилактическую работу среди уязвимых групп населения (наркопотребители, осужденные, мигранты и др.), а также в трудовых коллективах, среди медицинских работников, в школах, средних и высших учебных заведениях. На данных мероприятиях повышается информированность населения об актуальности проблемы заражения ВИЧ-инфекцией. Участники получают достоверную информацию о том, как защитить себя от заражения, например, использовать средства барьерной контрацепции, не употреблять наркотики, вести здоровый образ жизни.