Без опыта можно устроиться упаковщиком подарков или оператором ледового катка.

Омские работодатели начали активно искать сотрудников для создания праздничного настроения. Эксперты Авито Работы подобрали несколько новогодних вакансий для подростков и молодежи.

Новые вакансии открываются на складах и производствах. Например, студента в Омске готовы принять на место упаковщика новогодних подарков на складе, где обещает зарплату 30 000 – 50 000 рублей. Плюсами будут бонусы в виде скидок на продукцию и возможность выбрать удобные смены: утром, днем или вечером.

Дополнительный персонал ищут и сетевые магазины. Работнику торгового зала готовы платить до 2100 рублей за смену. При этом есть возможность быстрого трудоустройства и составления индивидуального графика.

Сборщик интернет-заказов в продуктовом магазине сможет получать до 5000 рублей за смену. Работать нужно не меньше четырех часов в день и можно выбрать удобное место поближе к дому или учебе.

На такую же сумму может рассчитывать курьер на доставке готовой еды. Развозить заказы можно на любом виде транспорта или пешком, а работать нужно не менее двух часов в день.

Берут молодежь на подработку и в сфере развлечений. От кандидатов требуют развитые навыки общения и желание работать с детьми и взрослыми. Например, на интерактивную выставку в одном из ТЦ ищут аниматора. В обязанности входит рассказывать посетителям об экспонатах по готовым текстам. Работать придется по 5–11 часов в день. Возможно подобрать удобный график. В месяц компания обещает платить 42–44 тыс. рублей.

Помощнику администратора в прокате детских электромобилей предлагают 1500 рублей за смену. От кандидата ожидают ответственного отношения к делу, внимательности и позитивного настроя.

Активного и доброжелательного человека ищут на должность администратора выходного дня в семейном парке развлечений. Подработка в новогодние дни оплачивается по 180 рублей в час. В конце месяца обещают бонусы.

Оператору на ледовом катке, который будет выдавать посетителям коньки или «ватрушки», обещают до 4000 рублей за 12-часовую смену в праздники и до 2000 рублей – в будни. Работодатель обещает компенсировать расходы на такси.