Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Без опыта можно устроиться упаковщиком подарков или оператором ледового катка.
Омские работодатели начали активно искать сотрудников для создания праздничного настроения. Эксперты Авито Работы подобрали несколько новогодних вакансий для подростков и молодежи.
Новые вакансии открываются на складах и производствах. Например, студента в Омске готовы принять на место упаковщика новогодних подарков на складе, где обещает зарплату 30 000 – 50 000 рублей. Плюсами будут бонусы в виде скидок на продукцию и возможность выбрать удобные смены: утром, днем или вечером.
Дополнительный персонал ищут и сетевые магазины. Работнику торгового зала готовы платить до 2100 рублей за смену. При этом есть возможность быстрого трудоустройства и составления индивидуального графика. 
Сборщик интернет-заказов в продуктовом магазине сможет получать до 5000 рублей за смену. Работать нужно не меньше четырех часов в день и можно выбрать удобное место поближе к дому или учебе.
На такую же сумму может рассчитывать курьер на доставке готовой еды. Развозить заказы можно на любом виде транспорта или пешком, а работать нужно не менее двух часов в день.
Берут молодежь на подработку и в сфере развлечений. От кандидатов требуют развитые навыки общения и желание работать с детьми и взрослыми. Например, на интерактивную выставку в одном из ТЦ ищут аниматора. В обязанности входит рассказывать посетителям об экспонатах по готовым текстам. Работать придется по 5–11 часов в день. Возможно подобрать удобный график. В месяц компания обещает платить 42–44 тыс. рублей.
Помощнику администратора в прокате детских электромобилей предлагают 1500 рублей за смену. От кандидата ожидают ответственного отношения к делу, внимательности и позитивного настроя.
Активного и доброжелательного человека ищут на должность администратора выходного дня в семейном парке развлечений. Подработка в новогодние дни оплачивается по 180 рублей в час. В конце месяца обещают бонусы.
Оператору на ледовом катке, который будет выдавать посетителям коньки или «ватрушки», обещают до 4000 рублей за 12-часовую смену в праздники и до 2000 рублей – в будни. Работодатель обещает компенсировать расходы на такси.
·Общество

Без опыта можно устроиться упаковщиком подарков или оператором ледового катка.
Омские работодатели начали активно искать сотрудников для создания праздничного настроения. Эксперты Авито Работы подобрали несколько новогодних вакансий для подростков и молодежи.
Новые вакансии открываются на складах и производствах. Например, студента в Омске готовы принять на место упаковщика новогодних подарков на складе, где обещает зарплату 30 000 – 50 000 рублей. Плюсами будут бонусы в виде скидок на продукцию и возможность выбрать удобные смены: утром, днем или вечером.
Дополнительный персонал ищут и сетевые магазины. Работнику торгового зала готовы платить до 2100 рублей за смену. При этом есть возможность быстрого трудоустройства и составления индивидуального графика. 
Сборщик интернет-заказов в продуктовом магазине сможет получать до 5000 рублей за смену. Работать нужно не меньше четырех часов в день и можно выбрать удобное место поближе к дому или учебе.
На такую же сумму может рассчитывать курьер на доставке готовой еды. Развозить заказы можно на любом виде транспорта или пешком, а работать нужно не менее двух часов в день.
Берут молодежь на подработку и в сфере развлечений. От кандидатов требуют развитые навыки общения и желание работать с детьми и взрослыми. Например, на интерактивную выставку в одном из ТЦ ищут аниматора. В обязанности входит рассказывать посетителям об экспонатах по готовым текстам. Работать придется по 5–11 часов в день. Возможно подобрать удобный график. В месяц компания обещает платить 42–44 тыс. рублей.
Помощнику администратора в прокате детских электромобилей предлагают 1500 рублей за смену. От кандидата ожидают ответственного отношения к делу, внимательности и позитивного настроя.
Активного и доброжелательного человека ищут на должность администратора выходного дня в семейном парке развлечений. Подработка в новогодние дни оплачивается по 180 рублей в час. В конце месяца обещают бонусы.
Оператору на ледовом катке, который будет выдавать посетителям коньки или «ватрушки», обещают до 4000 рублей за 12-часовую смену в праздники и до 2000 рублей – в будни. Работодатель обещает компенсировать расходы на такси.