Законопроекты, связанные с демографией, обсудили сегодня на пленарном заседании областного парламента, в том числе запрет склонять к абортам.

Целый блок вопросов сегодня на пленарном заседании Заксобрания Омской области касался демографии. Учитывая опыт других регионов, рекомендации Минтруда и соцразвития РФ и указ Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», депутаты приняли соответствующий закон на региональном уровне.

Теперь в составе многодетной семьи будут учитываться несовершеннолетние и совершеннолетние дети, проживающие в другом регионе или отдельно от родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в связи с обучением.

Меры социальной поддержки не будут прекращаться, если, например, на одного из трех детей ограничат родительские права. Семья продолжит считаться многодетной, руководствуясь принятым Законом Омской области «О внесении изменений в статью 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».

В первом чтении приняты законопроекты, нацеленные на противодействие информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству.

Когда будут приняты законы о запрете к склонению к искусственному прерыванию беременности на территории региона и об административке за это, штрафы для физических лиц могут составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц до 40 тыс. руб., для юридических лиц – до 200 тыс. руб.