Заксобрание в первом чтении приняло проект бюджета на 2025-й и последующие 2 года. Доходы могут быть увеличены за счет налогов и федеральных дотаций.

Сегодня, 28 ноября, депутаты регионального Заксобрания рассмотрели в первом чтении вопрос «О проекте Закона Омской области № 1815-7 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Спикер областного парламента Александр Артемов уточнил, что законопроект рассмотрели все комитеты и фракции, состоялись публичные слушания. Представленный проект бюджета скорректирован с учетом параметров федерального бюджета.

По видеосвязи к Заксобранию обратился парламентарий, представляющий наш регион, первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков. С докладом по основному вопросу выступил глава Минфина региона Вадим Чеченко.

Доходы бюджета увеличены

На 2025 год доходы областного бюджета предложено увеличить на 20,5 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы вырастут на 1 млрд рублей в соответствии с уточненным прогнозом УФНС по Омской области. Безвозмездные поступления в соответствии с принятым законом о федеральном бюджете на 2025 год увеличить на 19,5 млрд. Общий объем расходов областного бюджета на 2025 предлагается увеличить на 20,5 млрд рублей.

После корректировки показатели параметра бюджета на 2025 сложились в следующих объемах. Общий объем доходов 158,1 млрд. Общий объем расходов 158,6 млрд. Дефицит на 2025 составит 0,5 млрд, – уточнил Чеченко. – Проект закона согласован с Минфином России.

Межбюджетные трансферты

В федеральном бюджете на Омскую область в 2025 году предусмотрено более 41 миллиарда рублей межбюджетных трансферов. 14,3 миллиарда рублей – дотация на выравнивание и 1,8 миллиарда рублей – на повышение зарплат бюджетников.

Заложены также средства на капремонт школ, учебных корпусов и общежитий колледжей.

На обеспечение качественным горячим питанием учеников начальных классов выделено более 1 млрд рублей и около 2 млрд рублей на ежемесячную прибавку к зарплате за классное руководство. На модернизацию первичного звена здравоохранения – почти 2 млрд рублей.

На сельское хозяйство Омской области из федерального бюджета в следующем году будет выделено 2,2 млрд рублей. 4 миллиарда рублей предусмотрено на развитие и ремонт автодорог.

На строительство Красногорского гидроузла на 3 года предусмотрено 6 миллиардов рублей. На продолжение строительства детского инфекционного стационара на 300 коек на 3 года выделяется 3,3 миллиарда рублей. На аэропорт Омск-Федоровка на 2026–2027 годы предусмотрено по 4,9 млрд рублей ежегодно. Также в плановом периоде заложены средства на строительство Северного обхода – почти 16 миллиардов рублей на 2 года.

На 2026 и 2027 годы Омской области дораспределены средства – свыше 48 млрд рублей ежегодно. В основном это целевые средства на реализацию мероприятий нацпроектов, строительство важнейших социальных и инфраструктурных объектов.

Депутаты поддержали представленный проект закона о бюджете и приняли его в первом чтении для дальнейшей работы.

Внести поправки можно будет до 8 декабря. Таким образом, окончательные параметры бюджета еще могут быть скорректированы.