На территории парка Победы проведут благоустройство.

Сегодня, 28 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с посланием к Законодательному собранию региона. В нем глава региона рассказал о парке «Патриот», который появится на территории парка Победы.

По его словам, эксперты и ветераны утвердили основную концепцию, а замминистра Минобороны РФ Павел Фрадков окажет помощь в наполнении парка боевой техникой, которая раньше была в эксплуатации.

– Проведем работы по благоустройству парка Победы и установим цифровую стену памяти с хроникой военных лет, архивными фото и видеоматериалами, – рассказал Виталий Хоценко. – Кроме того, каждый пользователь будет иметь возможность с помощью виртуальной клавиатуры ввести необходимые данные для поиска родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Интерактивные сенсорные столы собираются установить возле каждого образца военной техники. У гостей парка будет возможность виртуально управлять каждой единицей. На входе в парк хотят установить светодиодные экраны в форме Звезд Победы. На них будут транслировать видеоряд, связанный с событиями военных лет.