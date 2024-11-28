Светлане Студеникиной пришлось взять в руки микрофон и самой проводить экскурсию для гостей города.

Туристы в Омске рискуют столкнуться с некомпетентностью экскурсоводов, которые не знают истории родного города. Своим опытом взаимодействия с экскурсоводами поделилась депутат городского Совета Светлана Студеникина. Случай произошел во время приезда в Омск иногородней делегации.

– Перед гостями из других городов просто было стыдно. Это была молодая девочка, которая двух слов связать не могла, которая ни на один вопрос по истории ответить не могла, – рассказала депутат. – Проезжая мимо драматического театра, памятник Ульянову вообще не заметила. Я начала ее призывать к тому, чтобы она рассказала о театральном Омске и так далее, но лучше бы я этого не делала, потому что в конечном итоге мне пришлось взять микрофон и самой рассказывать. Это просто был ужас.

Сегодня Омск борется за звание культурной столицы России, поэтому наличие квалифицированных экскурсоводов просто необходимо городу с такой богатой историей. Наличие проблемы признал директор департамента культуры Олег Федоренко:

– У нас и большое спортивное событие (чемпионат России по фигурному катанию. – РИА «Омск-информ») сейчас в декабре будет. Мы понимаем, что когда День города, у нас не хватает квалификационных экскурсоводов и гидов.

Подготовкой кадров должны заниматься учебные заведения с соответствующими направлениями обучения. В горсовете заверили, что взаимодействие с такими университетами уже проводится. Помимо этого, с начала этого года в России проводится аттестация гидов и экскурсоводов, которая призвана поднять уровень качества предоставляемых услуг в этой сфере внутреннего туризма.