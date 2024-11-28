Об этом заявил глава региона.

Омским инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны будут выплачивать каждый год по 255 тыс. рублей к 9 Мая. Об этом рассказал сегодня во время бюджетного послании к Законодательному собранию губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отметим, что в этом году выплата составляла 250 тыс. рублей, а в 2022 году – 12 тыс. рублей.

По данным Омского отделения Социального фонда на май 2023 года, в регионе проживают 21 инвалид и 84 участника Великой Отечественной войны.