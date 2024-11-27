Омск-Информ
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·Общество

Она достигнет уровня до G2.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске снова ожидается магнитная буря. Омичи почувствуют ее в пятницу, 29 ноября.
Отметим, что магнитосфера возбудится еще около 21:00 в четверг. К 00:00 пятницы возмущение достигнет уровня G1 (слабая буря). К полудню буря усилится до G2 (средняя).
·Общество

Она достигнет уровня до G2.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске снова ожидается магнитная буря. Омичи почувствуют ее в пятницу, 29 ноября.
Отметим, что магнитосфера возбудится еще около 21:00 в четверг. К 00:00 пятницы возмущение достигнет уровня G1 (слабая буря). К полудню буря усилится до G2 (средняя).