Омск-Информ
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·Политика

Чиновник продолжит работать в Минцифры еще год.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра цифрового развития и связи. Свой пост еще на год сохранил Максим Макаленко.
Напомним, Макаленко – бывший кандидат в губернаторы Омской области от партии ЛДПР. О его назначении замминистра стало известно еще до выборов, в которых он принимал участие.
·Политика

Чиновник продолжит работать в Минцифры еще год.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра цифрового развития и связи. Свой пост еще на год сохранил Максим Макаленко.
Напомним, Макаленко – бывший кандидат в губернаторы Омской области от партии ЛДПР. О его назначении замминистра стало известно еще до выборов, в которых он принимал участие.