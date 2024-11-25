В начале декабря омичи будут плохо себя чувствовать.

Сегодня, 25 ноября, была зарегистрирована первая вспышка на Солнце уровня M9.4. Она стала первой вспышкой такого уровня после трехнедельного перерыва. Она произошла на восточном крае Солнца в 13:24 по омскому времени и вышла на максимум в 13:42.

Все это означает, что в скором времени на Омскую область обрушится сразу несколько магнитных бурь. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, умеренные магнитные бури ожидаются в регионе 6 и 7 декабря.

Однако есть информация, что слабые магнитные бури затронут омичей уже 27 и 30 ноября. Малые магнитные бури будут бушевать с 1 по 5 декабря. А 6 и 7 декабря ожидается более сильный всплеск.