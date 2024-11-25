Омский клуб пытается закрыть игровые проблемы масштабным завозом игроков.
Известный российский хоккеист Никита Щитов раскритиковал руководство омского «Авангард» за масштабную скупку игроков. Из-за неудовлетворительных результатов клуб ведет агрессивную трансферную политику: только за последнюю неделю были подписаны пятеро игроков.
– В руководстве «Авангарда» творится полный бардак. Подписывают множество людей, но непонятно, насколько они вообще пригодятся. Мне непонятно, какая там концепция. Хотелось бы, чтобы в Омске смогли сделать команду без таких сумасшедших подписаний. Скупают все, что есть. Для чего это делается – совершенно непонятно, – цитирует Щитова портал «РБ Спорт».
Ранее инсайдеры сообщали, что в ближайшее время может быть отправлен в отставку и.о. генерального менеджера «Авангарда» Евгений Забуга. В начале октября свой пост покинул председатель совета директоров омского клуба Михаил Аверин. Сменивший его Евгений Кожевников (на фото) публично заявил, что цель «ястребов» на этот сезон остается неизменной – бороться за Кубок Гагарина.