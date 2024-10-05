Должность председателя совета директоров Михаил Аверин занимал с лета 2023 года.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об отставке председателя совета директоров Михаила Аверина. Он сложил свои полномочия и вышел из состава совета, уточнили в омском клубе.

– О назначении нового председателя совета директоров будет объявлено позднее, – говорится в заявлении «Авангарда».

Аверин был руководителем омского клуба с конца июня 2023 года, сменив на посту председателя совета директоров Александра Крылова. Параллельно с работой в «Авангарде» Михаил Аверин трудился в группе компаний «Газпром нефть», его занимался правовым сопровождением инвестиционных проектов и взаимодействием с органами государственной власти.

Причина отставки функционера не называется, но, скорее всего, она напрямую связана с игровыми проблемами «Авангарда». В сентябре «ястребы» выдали 7-матчевую серию поражений и, несмотря на две победы в трех последних играх, продолжают выступать далеко не как топ-команда.