Омск-Информ
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·Спорт

Председатель совета директоров омского клуба Евгений Кожевников сегодня встретился с командой.

В преддверии четырехматчевой домашней серии «Авангарда» с хоккеистами команды встретился новый председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников. Он был назначен на этот пост в понедельник, 13 октября. Руководитель клуба назвал цели «ястребов» на этот сезон, который омская команда пока откровенно проваливает.

– Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», – заявил Кожевников.

Он также отметил, что Омск – это единственный город в стране, «где каждый житель настолько любит хоккей».

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·Спорт

Председатель совета директоров омского клуба Евгений Кожевников сегодня встретился с командой.

В преддверии четырехматчевой домашней серии «Авангарда» с хоккеистами команды встретился новый председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников. Он был назначен на этот пост в понедельник, 13 октября. Руководитель клуба назвал цели «ястребов» на этот сезон, который омская команда пока откровенно проваливает.

– Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», – заявил Кожевников.

Он также отметил, что Омск – это единственный город в стране, «где каждый житель настолько любит хоккей».

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