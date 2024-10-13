Новый руководитель высказался о нынешней ситуации в клубе, назвав ее непростой.

Сегодня, 13 октября, пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о том, кто возглавил совет директоров. Председателем избран Евгений Кожевников – заместитель председателя правления компании «Газпром нефть». Ранее эту должность занимал Михаил Аверин, который был на посту с лета 2023 года. Однако он ушел в отставку.

Евгений Кожевников поделился эмоциями после назначения, признав огромный вклад омского хоккейного клуба в хоккей и назвав основные векторы развития.

– «Авангард» – флагман российского хоккея и гордость омичей. В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал «Авангарда» будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию. В том числе, хоккейную академию, которая является одной из лучших в России, – заявил Евгений Кожевников.

Также известно, что Евгений Кожевников окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года. Является победителем федерального конкурса для управленцев «Лидеры России». В юношеском возрасте участвовал в соревнованиях системы Федерации хоккея России.