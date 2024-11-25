Один из вариантов для наследников обезопаситься – это учреждение доверительного управления бизнесом. В этом поможет нотариус.

Нотариус Омска Юлия Сердитова рассказала об алгоритме действий для наследников бизнеса в случае смерти его владельца.

Потеря близкого человека – это большая утрата для его семьи и окружения. Уход из жизни владельца бизнеса – это еще и определенные риски для компании и некоторые сложности в ее работе. Возможно приостановление текущей деятельности компании, появление нежелательных лиц в структуре управления, что может повлечь развал бизнеса.

Растерянные наследники, воинственно настроенные контрагенты и бизнес-партнеры – все это может пошатнуть стабильность бизнеса и помешать нормальной работе компании. Но негативного сценария можно избежать, так как в этом случае существуют законные способы правовой защиты.

Если после смерти наследодателя в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (например, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), нотариус может учредить доверительное управление наследственным имуществом и заключить соответствующий договор.

Нотариус выполняет публичную функцию и действует в интересах наследников. Но не только наследники могут обратиться к нотариусу с просьбой об учреждении доверительного управления, например, таким правом обладают другие участники общества, кредиторы, исполнительный орган общества.

Цель доверительного управления – сохранение наследственного имущества и увеличение его стоимости.

Вводить или нет доверительное управление, в каждой конкретной ситуации нотариус принимает отдельное решение, основываясь на документах и информации, полученной от наследников и заинтересованных лиц.

Возникает вопрос, а кто может быть доверительным управляющим?

– Конечно, в идеале это должен быть профессионал – индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Однако закон допускает возможность наделения полномочиями доверительного управляющего и иное лицо, в том числе предполагаемого наследника, желающего принять управление имуществом. Это, как правило, происходит с согласия других наследников, выявленных к моменту назначения доверительного управляющего. В случае, если наследодатель составил завещание, в котором назначен исполнитель завещания, последний считается доверительным управляющим наследственным имуществом с момента выражения его согласия быть доверительным управляющим, – уверена Юлия Сердитова.

Обязательно до заключения договора независимым оценщиком должна быть проведена оценка той части имущества, которая передается в доверительное управление.

Договор доверительного управления наследственным имуществом может быть заключен на срок, не превышающий 5 лет, в течение которого, согласно положениям Гражданского кодекса, доверительный управляющий предоставляет отчет о своей деятельности нотариусу не реже чем один раз в два месяца, а после оформления наследственных прав такой отчет предоставляется наследникам. В случае обнаружения нарушения доверительным управляющим своих обязанностей нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления, потребовать от доверительного управляющего предоставления отчета и назначить нового доверительного управляющего.

В любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства по заявлению наследника, принявшего наследство, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. После чего нотариус освобождается от прав и обязанностей учредителя доверительного управления и они переходят к наследнику. Соответственно, наследник вправе прекратить доверительное управление и принять находящееся в доверительном управлении имущество, а также получить отчет от управляющего.

Совместная работа наследников и заинтересованных лиц, нотариуса и доверительного управляющего, направленная на положительный результат, безусловно, сохранит наследственное имущество.