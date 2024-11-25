Спикер областного парламента принял участие в работе в межконфессиональной конференции, посвященной роли семьи в развитии страны.

Председатель регионального Заксобрания Александр Артемов принял участие в работе XXVI Межконфессиональной конференций «Россия – семья семей», которая проходит в Омске с 25 по 26 ноября. В своем приветственном слове к участникам и гостям конференции он рассказал о позиции региона к семейным и традиционным ценностям.

– Подобные мероприятия всегда вызывают живой интерес, здесь рассматривается широкий спектр вопросов, касающихся тем семьи, воспитания, проблем гражданского общества. Уверен, что сегодняшняя конференция откроет новую страницу в деле укрепления общественно-политической стабильности в регионе и станет одним из важнейших событий общественной жизни в Омской области. Традиционные семейные ценности России формировались на протяжении долгих лет. Сегодняшний пример Европы показывает, насколько опасно отходить от тех исторических и традиционных ценностей семьи. Участники конференции готовы и к диалогу, и к работе в интересах наших земляков, нашей области и нашей великой Родины – России! Уверен в том, что те семейные и традиционные ценности, которые закладывались на территории региона, будут укрепляться! – отметил Александр Артемов.

Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов, касающихся укрепления семьи и традиционных ценностей, а также противодействию идеологиям экстремизма и терроризма. Митрополит Омский и Таврический Дионисий предложил возродить традицию проведения подобных конференций после более чем 10-летнего перерыва. А впервые такая конференция в Омской области была проведена почти 40 лет назад.

В программе конференции – тематические секции, мастер-классы, семинары, выставки национально-культурных объединений региона.