Омск-Информ
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·Общество

Глобальное потепление серьезно коснулось ледового режима этой реки.

На состоявшемся в Ханты-Мансийске Международном водном форуме начальник гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала о влиянии климатических изменений на гидрологический режим реки Иртыш. В первую очередь это изменения ледового режима.

– Это привело к более раннему вскрытию реки, сокращению периода ледостава, уменьшению толщины льда, – отметила Литовкина.

Зимой 2023–2024 годов на территории Казахстана выпало значительное количество осадков, превысившее норму, что отразилось на объемах сброса воды с водохранилищ, расположенных на Иртыше выше Омской области. На отдельных реках бассейна Иртыша уровень весеннего половодья был свыше нормы на 2–7 метров. В том числе этим был обусловлен паводок на территории Тюменской и Омской областей.

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·Общество

Глобальное потепление серьезно коснулось ледового режима этой реки.

На состоявшемся в Ханты-Мансийске Международном водном форуме начальник гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала о влиянии климатических изменений на гидрологический режим реки Иртыш. В первую очередь это изменения ледового режима.

– Это привело к более раннему вскрытию реки, сокращению периода ледостава, уменьшению толщины льда, – отметила Литовкина.

Зимой 2023–2024 годов на территории Казахстана выпало значительное количество осадков, превысившее норму, что отразилось на объемах сброса воды с водохранилищ, расположенных на Иртыше выше Омской области. На отдельных реках бассейна Иртыша уровень весеннего половодья был свыше нормы на 2–7 метров. В том числе этим был обусловлен паводок на территории Тюменской и Омской областей.

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