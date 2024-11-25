Замдиректора омского филиала РСБХ рассказал о преимуществах экосистемы СВОЁ и льготных программах для фермеров лидерам съезда «ОПОРА РОССИИ».

Омские фермеры активно пользуются сервисами экосистемы СВОЁ от Россельхозбанка. Сейчас на площадке зарегистрировано свыше 200 локальных клиентов и их число продолжает расти. Люди дела отдают предпочтение сервисам, помогающим быстро и комфортно решать широкий спектр бизнес-задач: от покупки семян, удобрений и техники до услуг телеветеринарии и поиска кадров.

Об этом на пленарном заседании съезда лидеров организации «ОПОРА РОССИИ» рассказал заместитель директора омского РСХБ Алексей Денисов. Мероприятие проходит в Омске с 25 ноября на базе регионального Конгресс-холла. Среди участников – многочисленные делегации из различных регионов страны, а также представители региональных органов власти.

– Россельхозбанк всегда рядом с фермерами и заинтересован в развитии каждого из своих клиентов. В рамках сегодняшнего масштабного мероприятия мы смогли рассказать о финансовых инструментах РСХБ, подходящих для всех форм хозяйствования: от малых ЛПХ до крупных хозяйств. Важно, что наша работа по развитию агропромышленного комплекса региона идет планомерно и непрерывно, а значит, помогает расти экономике Прииртышья. Отдельное внимание мы уделили «цифровому помощнику фермера» – нашей экосистеме СВОЁ, которая становится все более популярной среди аграриев и предлагает в онлайн-режиме набор самых важных и актуальных опций для ведения сельскохозяйственного бизнеса, – отметил Алексей Денисов.

На форуме прозвучала статистика по участию регионального филиала Россельхозбанка в поддержке агропромышленного комплекса. Традиционно большое внимание банк уделяет финансированию сезонно-полевых работ.

Так, в 2023 году фермерам региона было выдано свыше 5,3 млрд рублей, а за 10 месяцев текущего года этот показатель составил уже 7,2 млрд. Направленные средства помогают своевременно обеспечивать внесение удобрений, поддерживать работу парка техники, реализовывать мероприятия по сбору урожая.

По программам льготного кредитования объем финансирования инвестиционных проектов в Омской области вырос на 20 %. При этом количество выданных кредитов увеличилось на 60 %.

В рамках реализации программы комплексного развития территорий объем выданных ипотечных кредитов превысил 2,3 млрд рублей. Благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка 454 семей региона смогли осуществить свою мечту и улучшить жилищные условия, став владельцами домов в различных районах Омской области.

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