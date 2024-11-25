Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Ограничения сняли в связи с запретом на мосту у Телецентра.
Сегодня на подходах к Ленинградскому мосту в Омске демонтировали дорожные знаки 3.4, запрещавшие движение грузовых автомобилей. Теперь его снова разрешили.
– Отремонтированный и прошедший соответствующие испытания мост может использоваться водителями грузового автотранспорта в качестве альтернативного маршрута через Иртыш в связи с предстоящим запретом проезда грузовиков по мосту им. 60-летия ВЛКСМ, обусловленным проведением работ по его капитальному ремонту, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Напомним, мост у Телецентра в Омске частично перекроют с 30 ноября.
·Авто

Ограничения сняли в связи с запретом на мосту у Телецентра.
Сегодня на подходах к Ленинградскому мосту в Омске демонтировали дорожные знаки 3.4, запрещавшие движение грузовых автомобилей. Теперь его снова разрешили.
– Отремонтированный и прошедший соответствующие испытания мост может использоваться водителями грузового автотранспорта в качестве альтернативного маршрута через Иртыш в связи с предстоящим запретом проезда грузовиков по мосту им. 60-летия ВЛКСМ, обусловленным проведением работ по его капитальному ремонту, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Напомним, мост у Телецентра в Омске частично перекроют с 30 ноября.