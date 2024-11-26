На 40 % выросли продажи «симок» оператора связи Т2 для датчиков в шинах БелАЗов, умных светофоров, платежных терминалов и других девайсов для бизнеса.

Российский оператор мобильной связи Т2 отметил рост спроса на SIM-карты для M2M-устройств. В сибирских регионах продажи в этом сегменте увеличились на 40 %. Чаще всего SIM-карты Т2 используют в охранных сигнализациях и системах транспортного контроля. При этом с начала года не только выросли продажи в сегменте M2M, но и расширилась сфера применения таких SIM-карт.

Т2 проанализировала спрос на M2M-решения в регионах Сибири. За первые девять месяцев 2024 года продажи SIM-карт, используемых в устройствах, таких как платежные терминалы, охранные сигнализации, датчики противопожарной безопасности и транспортного контроля, выросли на 40 % по сравнению с тем же периодом 2023-го. Общее количество обслуживаемых T2 SIM-карт в сегменте М2М выросло за последние пять лет в два раза. Услуги T2 выбирают за хорошее покрытие и высокий уровень сервисной поддержки.

Сейчас в сегменте M2M почти половину SIM-карт Т2 используют в охранных сигнализациях и системах контроля транспорта. Еще около 10 % приходится на датчики расхода воды и электроэнергии. Около 7 % применяются в противопожарных системах. Все эти категории показывают рост с начала года. Также за последние девять месяцев появилось несколько новых сценариев применения. Например, SIM-карты Т2 начали устанавливать в датчики давления в шинах карьерных самосвалов. Малейшее отклонение от расчетного давления там ведет к огромному перерасходу горючего. Датчики позволяют оперативно уведомлять диспетчера об изменениях, а также отслеживать местоположение каждой шины.

Т2 отмечает перспективные и значимые направления развития рынка M2M:

Противопожарная безопасность. Проекты, реализуемые городскими и региональными администрациями, предусматривают установку противопожарных датчиков в малонаселенных пунктах. Получателями услуги являются малообеспеченные семьи. В случае возгораний и задымлений датчики отправляют сигнал пожарным службам.

Безопасность школьных перевозок. SIM-карты используются для мониторинга передвижения школьных автобусов. Датчики отслеживает не только перемещение транспортных средств, но и соблюдение правил безопасности.

Управление городским имуществом. M2M-решения позволяют внедрить технологии «Умного города». Например, SIM-карты Т2 выбирают для организации уличного движения с помощью умных светофоров, которые анализируют дорожную ситуацию и оперативно меняют режим работы.

Отслеживание состояния транспортных средств. Проект реализуют на угольных разрезах Кузбасса. Датчики, которые размещают в БелАЗах, замеряют давление в шинах, суточный пробег авто, расход топлива, скоростной режим. Решение позволяет вовремя передавать машины на ремонт, экономить время и ресурсы сотрудников.

– Нашими заказчиками в сегменте M2M-решений являются коммерческие и государственные компании, администрации городов, районов и регионов. Многие проекты, которые мы помогаем реализовать, направлены на улучшение жизни людей и имеют социальную значимость. Тренд последнего года – выросший спрос на системы «Умного города». Мы уже выполнили несколько таких заказов, но, не сомневаюсь, их популярность будет только расти. Кстати, в компании Т2 тоже активно пользуются M2M-решениями. Например, на наших базовых станциях мы устанавливаем датчики, отслеживающие потребление электроэнергии и нагрузку на системы электропитания. Это позволяет избегать неисправностей и обеспечивать клиентов бесперебойной мобильной связью, – отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Т2 Светлана Мороз.

Уточним, что Т2 предлагает корпоративным клиентам широкий спектр услуг в сегменте M2M. Контролировать устройства можно в режиме одного окна. Заказчику доступны круглосуточные онлайн-отчеты, журнал операций, система оперативных уведомлений, контроль затрат, установка уровней доступа для сотрудников, а также круглосуточная поддержка персонального менеджера.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама