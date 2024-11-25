Омск-Информ
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·Общество

На этот раз систему оповещения проверят на ТЭЦ-4.
В среду, 27 ноября, в Советском округе Омска пройдет проверка локальной системы оповещения ТЭЦ-4. Сирены прозвучат в поселке Новоалександровка с 10:00 до 10:15.
– Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие! – будет гласить сообщение.
Проверку проводят для отработки алгоритма действий на случай реальной угрозы ЧС.
·Общество

На этот раз систему оповещения проверят на ТЭЦ-4.
В среду, 27 ноября, в Советском округе Омска пройдет проверка локальной системы оповещения ТЭЦ-4. Сирены прозвучат в поселке Новоалександровка с 10:00 до 10:15.
– Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие! – будет гласить сообщение.
Проверку проводят для отработки алгоритма действий на случай реальной угрозы ЧС.