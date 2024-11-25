В ночь с субботы на воскресенье откроют перекресток 70 лет Октября – Степанца – Архитекторов. Там установили новый светофор.

В Омске готовятся к открытию важного перекрестка улица 70 лет Октября – улица Степанца – бульвар Архитекторов. Движение через него начнется в ночь с 29 на 30 ноября. Сейчас там тестируют новый светофор, сообщил мэр города Сергей Шелест.

– На данном участке в режиме желтого мигания включен новый светофорный объект. В течение нескольких дней будет тестироваться работоспособность всех его систем. Включение светофора в режим регулирования запланировано в ночь с 29 на 30 ноября, одновременно с открытием движения всех видов транспорта, в том числе общественного, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Открытие перекрестка позволит запустить транспорт на линейном участке от улицы 70 лет Октября до проспекта Комарова и разгрузить улицу Степанца, по которой сейчас движется весь поток. На проспект Комарова, в частности, вернут автобусы № 21, 24, 64, 344, 418 и 500. Кроме того, там поедут троллейбусы № 7 и 16, которые возвращаются на Ленинградский мост. При этом 16-й троллейбус станет магистральным и будет следовать с интервалом не более 10 минут.

Напомним, что в субботу, 23 ноября, для прямого движения открылся перекресток улица Ватутина – бульвар Архитекторов. Ранее полностью запустили движение на пересечении улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов. До конца года должен открыться перекресток улица Крупской – бульвар Архитекторов. Также будет запущено движение транспорта на ряде линейных участков бульвара Архитекторов.