Уже в ближайшую субботу, 30 ноября, троллейбусный маршрут № 16 начнет работать в формате магистрального. Машины будут ходить каждые 10 минут.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец анонсировал появление в Омске еще одного магистрального маршрута. В таком формате будет работать троллейбусный маршрут № 16. Изменения ждут горожан с этой субботы, 30 ноября.

– Шестнадцатый троллейбус, который теперь будет ходить через Ленинградский мост, станет магистральным с интервалом движения не более 10 минут, – сказал Кормилец в интервью «Вестям-Омск».

Ранее на пресс-конференции, посвященной началу работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, он заявлял, что троллейбус № 16 фактически будет работать как магистральный, но не иметь такой статус официально. Фактически он заменит в этом качестве магистральный троллейбусный маршрут № 67, который временно закрывается ввиду ремонта моста у Телецентра. Также ходившие по нему троллейбусы № 7 и 16 возвращаются на Ленинградский мост, по которому ездили всегда.

Машины с закрывающегося 67-го маршрута перераспределят на новый магистральный маршрут № 16 и открываемый троллейбусный маршрут № 8 (поселок Ермак – улица Гашека). Его запускают на период ремонта моста у Телецентра, но готовы сохранить и дальше, если будет устойчивый пассажиропоток.