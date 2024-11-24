Роман Янушковский не сдержался, когда его освистали болельщики брянского «Динамо».

Центрфорвард омской команды «Иртыш» Роман Янушковский оскандалился 20 ноября на матче с брянским «Динамо» за право остаться во Второй лиге А.

На 67-й минуте игрока заменили, после чего его освистали местные болельщики, видимо, из-за неоперативности покидания поля.

В ответ футболист омской команды не сдержался и показал характерный жест со средним пальцем в сторону трибун. Дисциплинарный комитет наказал экспрессивного Янушковского штрафом 25 тыс. рублей. Теперь футболист попал в историю.