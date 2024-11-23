В составе подмосковной команды форвард провел большую часть карьеры. В Омске у него не пошло.

Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев будет обменян в подмосковный «Витязь», сообщает телеграм-канал «АренаБреда». В обратном направлении проследует защитник Егор Воронков.

32-летний Макеев перешел в состав «ястребов» минувшим летом после четырех сезонов в «Автомобилисте» из Екатеринбурга. До этого он семь лет выступал в составе «Витязя». В Омске дела у результативного форварда (157 шайб) не пошли. В 25 матчах регулярного чемпионата на его счету лишь 8 (5+3) очков по системе «гол+пас».

Что касается Воронкова, то 27-летний защитник всю свою карьеру провел в «Витязе». На его счету 461 матч, 10 заброшенных шайб и 39 результативных передач.