До 1 декабря в музее «Искусство Омска» можно будет увидеть редкие фотографии «Гражданской обороны» и иллюстрации к стихам ее лидера.

Вечером 22 ноября в музее «Искусство Омска» открылись сразу две выставки, посвященные 60-летию Егора Летова – лидера группы «Гражданская оборона». Зрителям показали редкие фотографии музыкантов и иллюстрации к стихам Летова. Обе экспозиции будут работать до 1 декабря.

Известный омский фотограф Андрей Кудрявцев впервые представил публике 60 фотографий, которые снял в мае 1999 года на новосибирском концерте «Гражданской обороны». В основном Кудрявцев делал снимки зрительного зала и эмоций фанатов. Пленки пролежали в архиве 24 года и за это время не были оцифрованы и нигде не публиковались.

– Я абсолютно случайно попал на этот концерт, кто-то из ребят пригласил. «Гражданскую оборону» в Новосибирске любили очень, поэтому встретили нас тепло, музыкантов угостили до предела, чем только можно было. И концерт был удивительным тем, что панк-группа пела сидя, потому что физически они не могли стоять. Поэтому я в основном фотографировал зал, – поделился воспоминаниями Кудрявцев.

Снимки вышли в свет благодаря журналистке Елене Завьяловой, которая убедила фотографа сделать подборку, сама занялась печатью и спонсорством.

– Замечательная девушка Елена Завьялова сказала, что эти фотографии должны увидеть люди. Для меня это был обычный репортаж, обычные фотографии. А она ответила, что они необычные, они удивительные, – прокомментировал Андрей Кудрявцев.

Вторая выставка, открывшаяся накануне, – серия работ «Про Лето-го», появившаяся на свет в 2019 году. Их автором является Игорь Николаев. В иллюстрациях переплетены автобиографические события с миром стихов. Со временем многие работы были дополнены и переработаны, поэтому уже в обновленном виде были впервые представлены на выставке. Основной их посыл – ирония и юмор. Этот подход в той или иной степени отражает самого Егора Летова. Как сказал сам Николаев, как художник, он хотел показать свое восприятие музыканта с точки зрения искусства.

– Я сделал иллюстрации к его стихотворениям и попытался сочетать это еще и с биографией Егора Летова. И вообще, нам не хватает героев. Поэтому я обозначил Егора Летова как суперсибиряка. Он связан с нашим городом и объединяет вокруг себя людей. В том числе и тех, кто сегодня пришел к нам в гости. Я надеюсь, что такие выставки будут рождать новых героев, – отметил автор иллюстраций.

Открытие экспозиций, посвященных 60-летию Егора Летова, посетило большое количество омских музыкантов, среди которых трое бывших участников группы «Гражданская оборона»: Александр Чеснаков, Евгений «Джефф» Филатов, Виталий «Maestro» Станиславович.

– Я считаю, что такая популяризация культуры, в том числе и рок-музыки, именно в Омске – это большой плюс. Тем более когда ребята играют на живых инструментах. Музыка – это не просто создание чего-то, а живой звук. И площадка красивая, хорошая, – прокомментировал Станиславович.

У омичей будет всего неделя, чтобы посетить выставки в музее «Искусство Омска», так что стоит поторопиться.